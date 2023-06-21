Более 30 видов декоративных растений высадят в рамках благоустройства ЖК "Рассказово"

Как отметила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, придомовое пространство корпуса № 15 поделено на два сектора, каждый из которых спроектирован с учетом интересов жителей всех возрастов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 30 видов декоративных растений, в том числе яблони, клены, кустарники, высадят в рамках благоустройства территории последнего корпуса в составе жилого комплекса (ЖК) "Рассказово" в Новой Москве, сообщила в среду пресс-служба Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На территории ЖК "Рассказово" в Новой Москве концепция озеленения предусматривает последовательную сезонную смену цветения. Для этого во дворе будут высажены сирень, спиреи, айва, ирга, калина, гортензии и другие растения, которые могут цвести с ранней весны до поздней осени. В настоящее время ведутся работы по устройству прогулочных аллей и подготовка к установке малых архитектурных форм. Общая площадь благоустройства составит порядка 1,7 га", - сказали в пресс-службе.

Как отметила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, придомовое пространство корпуса № 15 поделено на два сектора, каждый из которых спроектирован с учетом интересов жителей всех возрастов. Так, для детей здесь будет организовано 10 интерактивных зон, в состав которых войдут скалодром, веревочный парк, балансировочная тропа, центрифуга, городки для детей дошкольного и школьного возраста, семь спортивных комплексов с уличными тренажерами и площадками для настольного тенниса, а также места для спокойного отдыха: скамьи, ротонда, колоннада, увитая диким виноградом пергола. Проектом предусмотрена установка более 70 различных малых архитектурных форм. Помимо жилых домов в проекте предусмотрены инфраструктурные и социальные объекты - многоуровневый паркинг, школа и детские сады.