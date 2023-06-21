На севере Москвы построят три жилых корпуса в первой очереди ЖК Indy Towers

Общая площадь объектов составит 74,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выдали разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса (ЖК) Indy Towers в Хорошевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Застройщик получил разрешительную документацию, которая необходима для начала работ на строительной площадке. В рамках первого этапа проекта планируется возвести три жилых корпуса на 959 квартир. На подземном уровне зданий будет располагаться двухэтажный паркинг на 473 машино-места с детейлинг-центром для жильцов комплекса. Также предусмотрены хозяйственные кладовые. Первые этажи зданий займут магазины, кафе и другая инфраструктура", - сказал он.

Объект находится в Хорошевском районе по адресу: улица Куусинена, 21, 21А. Войстратенко уточнил, что общая площадь домов составит 74,4 тыс. кв. м. В новостройках будет от 23 до 28 этажей, там расположат жилье различной планировки, оснащенное системой "умного дома". Внутреннюю территорию комплекса сделают закрытой для автомобилей. Во дворах появится амфитеатр, игровые и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха.

"Девелопером проекта выступает группа "Аквилон". Жилая площадь составит 42,6 тыс. кв. м. Застройщик уже разместил проектную декларацию, что позволяет открыть продажи квартир. В составе жилого комплекса предусмотрено трехэтажное пристроенное здание, в котором разместится детский сад на 125 малышей - его планируется передать частному оператору, а также детский клуб, который передадут жителям", - уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.