Совфед закрепил в Жилищном кодексе механизм выселения последнего жильца

Одобренный закон наделяет общее собрание жильцов полномочиями принимать решение о применении механизма переселения, предусмотренного для комплексного развития территории

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который закрепляет в Жилищном кодексе (ЖК) РФ механизм "расселения последнего жильца" в рамках комплексного развития застроенных территорий.

Застройщики в ряде случаев используют термин "синдром последнего жильца", речь идет о ситуации, когда жители последних нерасселенных квартир отказываются выехать, требуя за свое жилье компенсацию в разы больше его реальной стоимости.

Как пояснил на заседании член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин, закон наделяет общее собрание жильцов полномочиями принимать решение о применении механизма переселения, предусмотренного для комплексного развития территории. Кроме того, органы публичной власти и созданные ими юридические лица наряду с застройщиками теперь могут обращаться в суд, если собственники жилых помещений воспрепятствуют принятым решениям о развитии застроенных территории, не заключают договор об освобождении жилого помещения и не передают его в собственность истцу.

Ранее на противоречие между законом о комплексном развитии территории и ЖК обратил внимание вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. По его словам, это противоречие не позволяет реализовать механизм расселения последнего жильца в рамках развития застроенных территорий. В Жилищном кодексе не было соответствующей нормы о праве применения данного механизма переселения по решению общего собрания собственников.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий (КРТ), который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Документом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников помещений или их представителей. Аналогично собрание может принять решение о выходе дома из программы.