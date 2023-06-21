В КБР 2,7 тыс. человек получат новые квартиры по программе расселения до конца 2025 года

До конца 2023 года новое жилье получат около 700 человек, проживающих в городах Нальчик и Нарткала, станице Солдатской, селениях Учебное и Красносельское

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. человек получат новые квартиры в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2025 года в рамках программы расселения из аварийного и ветхого жилья, сообщили в среду в региональном правительстве.

"Кабардино-Балкария реализует программу переселения из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года. Всего подлежит расселению в 2022 - 2025 годах 63 многоквартирных дома, в которых проживают 2,6 тыс. человек ожидающих переселения уже несколько лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина КБР.

Программа будет реализована в несколько этапов. До конца 2023 года новое жилье получат около 700 человек, проживающих в городах Нальчик и Нарткала, станице Солдатской, селениях Учебное и Красносельское.

"В настоящее время идет активная работа по приобретению жилых помещений. К началу июня муниципальными образованиями заключены контракты на общую расселяемую площадь 10 084,5 кв. м из 10 152,9 кв. м, два контракта на приобретение жилых помещений на вторичном рынке общей площадью 68,4 кв. м проходят конкурсные процедуры", - уточнили власти.

По этапу расселения в 2022 - 2023 г. г. завершены мероприятия по расселению 30 граждан, проживающих в 15 помещениях.