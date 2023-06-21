В Москве собственники почти 60% незаконных построек демонтируют их добровольно

Эти результаты на 9% превышабт показатели аналогичного периода 2022 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Почти 60% незаконных построек в Москве были демонтированы собственниками добровольно за пять месяцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Мы проводим профилактическую работу с бизнес-сообществом в части предупреждения и пресечения нарушений в земельно-имущественной сфере. Благодаря этому растет количество предпринимателей, которые признают факт нарушения и самостоятельно осуществляют демонтаж незаконных построек. Так, за первые пять месяцев 2023 года в добровольном порядке ликвидировали 57% объектов от общего объема демонтажа - это на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что выявлением объектов самовольного строительства на территории Москвы занимается Госинспекция по недвижимости. После признания постройки незаконной она может быть ликвидирована либо в добровольном порядке, либо в принудительном - силами контрольного ведомства.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров добавил, что в прошлом году в период с января по 1 июня в добровольном порядке было ликвидировано 48% от общего объема демонтажа. Полномочия по централизованному демонтажу объектов самостроя перешли к Госинспекции по недвижимости в 2019 году. С этого времени ведомство занимается не только профилактикой земельно-имущественных нарушений и выявлением незаконных зданий и строений в Москве, но также их демонтажом, в случае если владельцы самостроя бездействуют и не устраняют нарушения самостоятельно.

"Жители города также могут помогать выявлять самовольные постройки посредством специального чат-бота "Самострой.net", который позволяет проверить законность объекта. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в мессенджере Telegram найти бот под названием "Самострой.net", нажать опцию "Старт" и ввести кадастровый номер объекта. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю ответ о наличии или отсутствии признаков самовольной постройки", - отметили в пресс-службе.