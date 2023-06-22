В Омской области направят 1,47 млрд рублей на достройку трех жилых домов-долгостроев

Квартиры в этих зданиях должны получить 245 дольщиков

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. В Омской области приняли решение завершить строительство трех проблемных жилых домов, возведение которых началось почти 10 лет назад. На достройку объектов, где квартиру должны получить 736 дольщиков, потребуется 1,47 млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минстроя.

"Принято решение завершить строительство трех проблемных домов. На их достройку требуется 1,475 млрд рублей. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год", - рассказали в министерстве.

По словам министра строительства региона Александра Рашко, строительство трех объектов бывших застройщиков ООО "ИСК "ДомстройОмск" и ООО "Краспромком" возобновят. "Это дом №2 по улице Кирова, где квартиры должны получить 245 дольщиков, и дома №1 и №2 по улице Перелета. Здесь жилье ждут 324 и 167 человек соответственно", - цитирует его пресс-служба.

Возведение этих домов началось в 2013-2016 годах. В 2020 году по ходатайству правительства Омской области застройщиков признали банкротами, так как в течение длительного времени они не исполняли свои обязательства по достройке зданий.

В 2022 году из реестра проблемных объектов Омской области исключили 11 домов-долгостроев. Строительство еще трех объектов возобновили в 2023 году. Всего в реестре остаются 27 долгостроев, ожидают получения жилья около 2 тыс. человек.