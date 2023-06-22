В Москве привели к первоначальному виду 289 незаконно реконструированных зданий

С начала года инспекция зафиксировала 534 факта незаконной реконструкции зданий

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 530 незаконно реконструированных объектов выявили в Москве с января по май, к первоначальному виду привели 289 объектов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"С начала года инспекция зафиксировала 534 факта незаконной реконструкции зданий. Большую часть из нарушений - 393 - составляют пристройки, надстройки - 131, мансарды - 10. При выявлении незаконных работ мы принимаем меры и возвращаем объект к первоначальному виду. С января по май 289 зданий приведены к утвержденным параметрам, устранены факты незаконного увеличения площади или изменения конфигурации зданий. Остальные выявленные нарушения устраняются", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Как уточнили в пресс-службе, строительство объектов, перестройка и реконструкция зданий должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства. Реконструкция представляет собой изменение площади, высоты и количества этажей объекта. Сюда также можно отнести замену, воссоздание и пристройку строительных конструкций.

Кроме того, специалисты инспекции сталкиваются с ситуациями, когда под видом капитального ремонта собственники демонтируют старое здание и приступают без разрешений и согласований к новому строительству в прежних параметрах застройки.

"Такие объекты являются самовольно возведенными и имеют все основания для их демонтажа. С начала года инспекция выявила 11 подобных фактов и пресекла незаконные работы", - добавил Бобров.

Снос объекта капитального строительства и возведение на его месте иного или даже аналогичного объекта не относится к капитальному ремонту, а является новым строительством, реконструкцией, которые осуществляются на основании разрешения. При отсутствии соответствующей документации объект будет признан самовольной постройкой. Капитальный ремонт не связан с преобразованием несущих конструкций и не предусматривает изменение ключевых показателей объекта, а лишь улучшает его эксплуатационные качества. Поэтому на капремонт выдача разрешения на строительство не требуется.