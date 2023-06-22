В Москве с начала года передали 40 квартир маломобильным москвичам по программе реновации

Всего в рамках программы реновации в новые дома планируется переселить более 4 тыс. маломобильных граждан

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Маломобильные жители Москвы получили 40 специализированных квартир по программе реновации в 10 округах города. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала 2023 года город передал маломобильным гражданам 40 специализированных квартир, которые находятся в 21 новостройке в 10 городских округах. Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что дома по программе реновации строят по принципу безбарьерной среды: они не имеют перепадов высот от входа в подъезд до лифта. Специально оборудованные квартиры выделяют людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывая их индивидуальные программы реабилитации и абилитации. В оборудованных квартирах также обустроены большие холлы, расширены дверные проемы, розетки и электрический щиток расположены ниже стандартного уровня.

Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройки по реновации возводят по стандарту, разработанному для программы, при этом большое внимание уделяется их приспособлению для нужд маломобильных граждан и созданию безбарьерной среды.

"Всего в рамках программы реновации в новые дома планируется переселить более 4 тыс. маломобильных граждан", - уточнил он.