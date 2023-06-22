Число договоров долевого участия на жилье в Москве выросло на 67% в мае

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, на фоне майского роста сделок ДДУ в Москве число договоров долевого участия за первые пять месяцев 2023 года достигло рекордного значения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ) на жилье в столице выросло в мае на 67% до 4,8 тыс., сообщила в четверг пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

"На рынке жилья в мае зарегистрировано 8,1 тыс. первичных договора, что на 66,9% превышает майские показатели прошлого года - 4 856 ДДУ, а также на 15,1% больше аналогичного периода 2021 года -7 040 ДДУ", - говорится в сообщении.

Всего Росреестр зарегистрировал в мае в Москве 12,3 тыс. договоров долевого участия, что на 67,7% больше против того же месяца 2022 года. Из них 4,2 тыс. сделок - на нежилую недвижимость. Этот показатель вырос на 69,2% относительно мая прошлого года.

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, на фоне майского роста сделок ДДУ в Москве число договоров долевого участия за первые пять месяцев 2023 года достигло рекордного значения. "Никогда ранее в январе-мае не регистрировалось столько договоров долевого участия - свыше 56 тыс. При этом наибольший рост пришелся на жилье, где увеличение составило к прошлому году 4,3%, а к 2021 году - 5,7%", - процитировали его в сообщении.

Таким образом, количество ДДУ в Москве в январе-мае 2023 года на жилье составило 38 тыс., а на нежилую недвижимость - 18,3 тыс.