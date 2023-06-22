Жилой комплекс Stories появится в столичных Раменках в 2026 году

Общая площадь комплекса составит 38,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жилой комплекс Stories в московском районе Раменки планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг.

"Девелопер October Group планирует построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс Stories в I квартале 2026 года. Объект возводится в районе Раменки на Мосфильмовской улице (ЗАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что в настоящее время завершена подготовка строительной площадки. Строители ведут активные работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения. В составе жилого комплекса Stories будут построены два корпуса - 29-этажный Stories Tower и 11-этажный Terrace House. Они будут рассчитаны на 429 квартир. Общая площадь комплекса составит 38,9 тыс. кв. м.

Первые два этажа комплекса будут отданы под коммерческие помещения, в которых разместятся кафе, магазины, аптека, детский клуб. В них будут созданы около 100 новых рабочих мест. Помимо этого, в составе проекта появится офисно-административный комплекс с коворкингом, рассчитанный на 200 рабочих мест. Большая часть коммерческой и общественной инфраструктуры жилого комплекса будет доступна всем горожанам.

"Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о важности создания в строящихся жилых комплексах развитой инфраструктуры. Это важно не только с точки зрения обеспечения жителей всеми необходимыми услугами, но и с точки зрения создания новых рабочих мест и реализации концепции "город в городе", когда люди живут и работают в границах жилого комплекса", - подчеркнула Пятова.

В рамках благоустройства во дворе появится детская площадка со смотровой, а также зоны для занятий спортом, отдыха и прогулок. На крыше 11-этажного корпуса будет создана эксплуатируемая кровля с общественной зоной, откуда откроется вид на столичные парки, Воробьевы горы, деловой центр Москва-Сити и другие знаковые места столицы.