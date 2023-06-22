Строительство ФОК в Зеленограде практически завершено

Инспекторы Мосгосстройнадзора провели выездную проверку объекта

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Крюково в Зеленограде вышло на финальную стадию, сообщила в четверг пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Зеленограда, инспекторы Мосгосстройнадзора провели выездную проверку объекта. <...> Работы ведутся в районе Крюково по адресу: Панфиловский проспект, корпус 1841", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комплексе предусмотрены залы для занятий спортом, зоны гимнастики и акробатики, кабинет врача и административные помещения, а у здания сделают открытую парковку на 48 машино-мест. Внутреннюю отделку выполнят арендаторы после сдачи объекта в эксплуатацию.

"Трехэтажный спортивный объект общей площадью около 6,4 тыс. кв. м готов примерно на 80%. Все монолитные работы завершены полностью, отделка выполнена более чем наполовину. На финальной стадии находится прокладка инженерных сетей, строители приступили к благоустройству прилегающей территории", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.