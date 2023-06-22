На севере Москвы построят четыре корпуса в составе ЖК "Большая Академическая, 85"

Общая площадь объектов составит около 70 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на строительство четырех новых корпусов в составе третьей очереди жилого комплекса "Большая Академическая, 85". Многоквартирные дома площадью около 70 тыс. кв. м возведут в Тимирязевском районе САО, сообщила в четверг пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Третья очередь ЖК "Большая Академическая, 85" включает в себя четыре разновысотных корпуса от 14 до 24 этажей общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, рассчитанных на 1 152 квартиры с чистовой отделкой и различными вариантами планировок - от студий до трехкомнатных. Застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию и может приступать к работам на участке, расположенном на месте бывшего автокомбината", - приводятся слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Согласно проекту, корпуса 3.1-3.4 расположат по периметру отведенного под них участка и объединят общей подземной частью, где запланированы одноуровневый паркинг на 266 машиномест, индивидуальные хозяйственные кладовые и технические помещения для обслуживания домов. При внешней облицовке фасадов используют трехслойные железобетонные сборные панели и керамическую фасадную плитку.

"Площадь квартир составляет порядка 45 тыс. кв. м. Застройщик уже разместил в ЕИСЖС проектную декларацию, что в дальнейшем позволит открыть продажи квартир и объявить цены на недвижимость. Кроме того, под нежилую коммерческую недвижимость выделено более 2,5 тыс. кв. м", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На первых этажах новостроек появятся нежилые помещения с отдельными входами, предназначенные для размещения магазинов, кафе и предприятий бытовых услуг. Входы в подъезды выполнят на уровне земли для удобства маломобильных групп населения и семей с детскими колясками. Внутри жилой части разместят вестибюльные группы с двумя выходами на улицу и во двор, зоны почтовых ящиков и лифтовые холлы. Суммарно во всех корпусах смонтируют 17 лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг и 630 кг. Часть из них предназначена для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожарных подразделений.