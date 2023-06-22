Эксперты сообщили о подорожании земли для строительства частных домов в РФ в среднем на 8%

По данным "Авито.Недвижимость", наибольший рост стоимости одной сотки земли любого назначения за год зафиксировали в Дагестане, где цена достигла 183 тыс. рублей за сотку

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Стоимость земли под индивидуальное жилье (ИЖС) в 33 регионах России выросла к 15 июня в среднем на 8% до 650 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Авито.Недвижимость".

Аналитики платформы проанализировали динамику спроса, предложения и стоимости загородных земельных участков для ИЖС, сельского хозяйства и промышленности в 33 регионах России, в том числе в Московской и Ленинградских областях, в Крыму и Краснодарском крае к 15 июня по сравнению с той же датой 2022 года.

"Стоимость земли за год выросла на 10% - как по цене за весь объект, так и за сотку. Участки промышленного назначения по сравнению с первой половиной июня 2022 года подорожали на 15%, до 7 млн рублей, сельхозназначения - на 13%, до 450 тыс. рублей, в статусе ИЖС - на 8%, до 650 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Наибольший рост стоимости одной сотки земли любого назначения за год в "Авито.Недвижимость" зафиксировали в Дагестане. Цена достигла 183 тыс. рублей за сотку. По данным портала, выше земля сейчас стоит только в Ростовской области - 188 тыс. рублей за сотку и в Краснодарском крае - 194 тыс. рублей за сотку. В Ленинградской и Московской областях цена составляет 100 тыс. рублей и 106 тыс. рублей, соответственно.

Самый серьезный рост спроса на землю за городом аналитики зафиксировали в Брянской области - 35%. На втором месте Нижегородская область и Ростовская область, где интерес к участкам увеличился на 31% и 30%, соответственно. Серьезнее всего спрос на землю "просел" в Крыму - на 20% к середине июня по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Наибольший рост предложения загородных участков, по данным "Авито.Недвижимость", произошел в Дагестане - на 14% к 15 июня против той же даты 2022 года.