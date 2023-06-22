В Брянской области ввели жилищные сертификаты для детей-сирот

Номинал сертификата будет зависеть от средней рыночной стоимости 1 кв. м и норматива общей площади помещения, предоставляемой детям-сиротам

БРЯНСК, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы в четверг приняли закон, позволяющий детям-сиротам получать сертификаты на приобретение жилья. Номинал сертификата будет зависеть от средней рыночной стоимости 1 кв. м и норматива общей площади помещения, предоставляемой детям-сиротам, сообщил в четверг на заседании облдумы директор департамента социальной и демографической политики Евгений Петров.

"Данная законодательная инициатива направлена на установление в нашем региональном законодательстве дополнительной формы обеспечения жилищных прав детей сирот. Если сегодня мы обеспечиваем их жилищные права путем приобретения за счет средств областного бюджета жилых помещений, <…> то законодательной инициативой предлагается установить наряду с такой формой еще и предоставление возможности приобретения ими жилья самими за счет средств областного бюджета, которые будут подтверждаться соответствующим жилищным сертификатом," - сказал он. Депутаты поддержали законопроект в трех чтениях.

Петров также отметил, что право на такой сертификат будут иметь лица из числа сирот, достигших 21 года, физически и юридически дееспособные и не имеющие судимости за совершение умышленных преступлений. Номинал сертификата будут определять, исходя из норматива общей площади жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам в регионе (33 кв. м) и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, утвержденной Минстроем для Брянской области. "Сегодня ее размер - немного более 65 тыс. рублей за 1 кв. м.

Соответственно, стоимость сертификата на сегодняшний день может составлять чуть более 2,1 млн рублей", - отметил Петров. Сертификат можно потратить на приобретение жилья в собственность, на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

"Надеемся, такой механизм позволит более активно разрешать в нашем регионе проблему с обеспечением жильем лиц из числа сирот. А вы знаете, что сегодня у нас право на обеспечение жильем наступило более чем у 2 тыс. лиц из числа детей-сирот", - подытожил Петров.

В 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот в Брянской области было выделено 646,6 млн рублей, из них 563,8 млн рублей - из областного бюджета. Было приобретено 284 квартиры, из них на первичном рынке - 229. В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 671,8 млн рублей, из них за счет средств областного бюджета - 585,6 млн рублей. Предполагается, что на жилищные сертификаты для детей-сирот в регионе будет выделено дополнительное финансирование.