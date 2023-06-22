Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что 25 млрд рублей специальных казначейских кредитов направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Износ коммунальных сетей на территории новых регионов России составляет более 80%. Об этом сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"К сожалению, износ коммунальных сетей на территории новых регионов составляет более 80%. Это канализационные насосные станции, очистные сооружения, котельные и почти 7 тыс. канализационных сетей нужно подготовить к зиме", - отметил Файзуллин, выступая в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что в настоящее время 25 млрд рублей специальных казначейских кредитов направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Более 42 тыс. объектов нам нужно подключить к теплу, для этого [нужно] модернизировать сети очень оперативно", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов в новых регионах России прошел удовлетворительно. С начала СВО в приграничных районах зафиксировано 702 случая повреждения объектов сетевого комплекса, а общий объем понесенных дочерними компаниями группы "Россети" затрат составляет более 2,5 млрд рублей.

По данным Минстроя, Россия остается страной с самой большой в мире долей централизованного отопления. В системах теплоснабжения функционируют 73 248 котельных различной мощности, протяженность сетей в однотрубном исчислении составляет 334 тыс. км. Доля России в мировом производстве тепловой энергии в централизованных системах составляет более 45%, или 718,6 млн Гкал.