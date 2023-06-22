На юге Москвы в кварталах реновации появится более 10 тыс. рабочих мест

В новостройках используется уже около 40 помещений, еще свыше 50 - свободны и готовы к размещению магазинов, кафе и предприятий сферы услуг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Формирование кварталов реновации с развитой инфраструктурой позволит создать на юге Москвы свыше 10 тыс. дополнительных рабочих мест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В рамках программы реновации на территории Южного округа города разработаны и утверждены восемь проектов планировки территории. В рамках формирования новых кварталов реновации будет построено не только жилье, но и сопутствующая инфраструктура с дополнительными рабочими местами. <…> Свыше 10 тыс. человек смогут трудоустроиться благодаря программе реновации в границах Южного административного округа", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, всего в введенных и переданных под заселение новостройках на юге столицы используется уже около 40 помещений, еще свыше 50 - свободны и готовы к размещению магазинов, кафе и предприятий сферы услуг.

По его словам, с вводом нового жилья в шаговой доступности открываются объекты социально-бытового назначения, что является не только созданием комфортной среды проживания, но и организацией новых рабочих мест.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включены 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.