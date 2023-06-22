В Калужской области дети-сироты смогут покупать жилье по именному сертификату

Размер выплаты определяется, исходя из норматива жилплощади, который составляет не менее 33 кв. м

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Дети-сироты, проживающие в Калужской области, будут получать в 23 года именные сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщает в четверг пресс-служба законодательного собрания региона.

"Принят закон, который касается обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По достижению возраста 23 лет им будут выдавать именной сертификат, удостоверяющий право на однократное получение выплаты для приобретения жилья", - говорится в сообщении.

Размер выплаты определяется, исходя из норматива жилплощади - не менее 33 кв. м. Отмечается, что для покупки жилья дети-сироты смогут использовать в том числе собственные сбережения, материнский капитал и ипотечные кредиты. Ежегодно в Калужской области жилье получают порядка 110 детей-сирот.

В 2022 году на обеспечение детей-сирот жильем направили более 320 млн рублей. Новый закон позволит вдвое увеличить количество предоставляемого сиротам жилья.