Дом с культурно-досуговым центром начали строить по реновации на западе Москвы

Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дом с культурно-досуговым центром начали строить в районе Фили-Давыдково на западе Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации, в настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году", - сказал Загрутдинов. Как ожидается, дом должен быть выполнен из двух корпусов переменной этажности, иметь подземную автостоянку, к нему будет пристроен культурно-досуговый центр. В новостройке запланировано 815 квартир: 198 однокомнатных, 462 двухкомнатных и 155 трехкомнатных. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

"При внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием бетонных плиток и фиброцементных панелей, в вестибюле корпусов разместятся: комната консьержа, помещение хранения инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков", - пояснили в департаменте строительства. Здесь заметили, что дом будет оснащен системой охранного видеонаблюдения, которая обеспечивает круглосуточный контроль и видеозапись зон въезда на придомовую территорию и лифтовых кабин. "На базе многоабонентных домофонов организована система охраны входов, которая предусматривает разблокировку запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации", - отметили в департаменте.

Также проект подразумевает благоустройство и озеленение придомовой территории: здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, рядом с домом обустроят пять детских и спортивную площадки, а также две площадки для отдыха.