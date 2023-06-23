В Москве заявили, что проект ЖК "Академ Палас" соответствует всем техническим требованиям

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проектная документация предусматривает усиление конструктива, монтаж современного и безопасного вентилируемого фасада, благоустройство территории с асфальтированием и озеленением

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мосгосэкспертиза одобрила техническую часть проектной документации проблемного жилого комплекса (ЖК) "Академ Палас". Несмотря на сложную геологию проекта, Московским фондом защиты прав дольщиков найдены необходимые технические решения, сообщила в пятницу журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Комплекс "Академ Палас" - не только один из самых старых, но и один из самых технически сложных долгостроев. Первоначальная проектная документация была одобрена еще в 2006 году, однако за два десятилетия нормативы в строительной отрасли существенно изменились. Поэтому Московский фонд защиты прав дольщиков провел масштабные инженерные изыскания, большую документарную работу - по сути, разработал проект с нуля. После получения положительного заключения экспертизы можно будет переоформить разрешительную документацию, и, по окончании работ и итоговой проверки, сдать объект в эксплуатацию", - отметила Пятова.

Она добавила, что проектная документация предусматривает усиление конструктива, монтаж современного и безопасного вентилируемого фасада, благоустройство территории с асфальтированием и озеленением. Для скорейшего восстановления прав дольщиков оформление документации ведется параллельно со строительными работами.

Жилой комплекс "Академ Палас" - один из старейших столичных долгостроев. Он расположен на проспекте Вернадского, вл. 78 недалеко от станции метро "Юго-Западная" Сокольнической линии. Инвестконтракт на строительство ЖК был заключен в 2003 году. Для застройки выделили участок, находящийся в федеральной собственности. АО "Объединенная строительная компания" получило полный пакет документов для строительства. Однако застройщик не смог реализовать проект, лишь частично были выполнены монолитные и кладочные работы. Работы на стройплощадке не ведутся с июля 2014 года, консервация объекта не выполнялась.