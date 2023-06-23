Москомэкспертиза согласовала проект нового дома по реновации на севере столицы

Речь идет о семисекционном жилом доме с подземной одноуровневой автостоянкой, в котором запроектирована 421 квартира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект нового дома, который планируется построить по программе реновации в Дмитровском районе на севере столицы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Дмитровском районе на севере столицы согласовали проект строительства нового дома по программе реновации", - сказали в комитете. Здесь отметили, что речь идет о семисекционном жилом доме с подземной одноуровневой автостоянкой, в котором запроектирована 421 квартира.

"В доме предусмотрено 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатные и три четырехкомнатные квартиры, для маломобильных групп населения адаптируют девять квартир", - заметили в ведомстве. Как ожидается, в квартирах выполнят полную отделку, оборудуют комнаты розетками, светильниками, мойками и плитами, а санузлы - всем необходимым оборудованием.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что, помимо вышеуказанного, проектной документацией предусмотрено благоустройство прилегающей территории. "Специалисты устроят проезды, тротуары, пешеходные зоны, оборудуют площадки для игр детей, занятий спортом и отдыха. Дополнительно будет реализовано комплексное озеленение: разбиты газоны и цветники, высажены зеленые насаждения", - сказала Яковлева.