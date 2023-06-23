Площадь малоэтажного жилья в составе ЖК "Ново-Никольское" в ТиНАО составит 5,5 тыс. кв. м

После окончания основных работ строители организуют детские и спортивные площадки, создадут зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство сразу шести корпусов малоэтажного жилья, возводимых в составе ЖК "Ново-Никольское", завершается в Первомайском поселении Новой Москвы. Общая площадь двух- и трехэтажных домов составит более 5,5 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"К преимуществам малоэтажного жилья относятся благоприятная экообстановка, поскольку такие комплексы строятся на значительном удалении от старых границ города, более низкая себестоимость в сравнении с многоэтажными домами и более быстрые сроки строительства. В Первомайском поселении Новой Москвы девелопер завершает строительство сразу шести корпусов малоэтажного строительства, возводимых в составе ЖК "Ново-Никольское", общей площадью более 5,5 тыс. кв. м", - приводятся слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Здания возводятся по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыши используется металлочерепица. После окончания основных работ будет благоустроена придомовая территория. Строители организуют детские и спортивные площадки, создадут зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

В составе ЖК "Ново-Никольское" построено несколько десятков малоэтажных зданий и коттеджей, более 100 таунхаусов, семь многоэтажных домов. На территории жилого комплекса введены общеобразовательная школа и детский сад, многоуровневая автомобильная парковка.