Почти 62,4 тыс. помещений подготовили девелоперы к продаже в Москве с начала года

Жилая площадь по новым проектам составляет свыше 1,88 млн кв. м

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девелоперы с начала 2023 года подготовили к продаже недвижимость в 62 проектах, согласно числу проектных деклараций. В них планируется реализовать почти 37,4 тыс. квартир и более 25 тыс. нежилых помещений, сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Жилая площадь по новым проектам составляет более 1,88 млн кв. м, а площадь нежилых помещений - около 460,2 тыс. кв. м. Нежилые помещения - это и апартаменты, и машино-места, и разнообразные коммерческие помещения", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Размещение проектных деклараций позволяет застройщикам объявить цены на недвижимость и открыть продажи квартир. Москомстройинвест как контролирующий орган проанализировал все вышеуказанные проектные декларации на предмет потенциальных рисков.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что за май было размещено 12 проектных деклараций на 6 855 квартир и 8 355 нежилых помещений.

"Мы начинаем всесторонний анализ информации сразу же после того, как застройщики размещают документы. Специалисты отмечают особенности каждого проекта, выявляют риски, проводят необходимую профилактическую работу с застройщиком в соответствии с актуальным законодательством", - уточнила Пятова.