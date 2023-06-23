Москвичи 1,7 тыс. раз обратились к специалистам департамента городского имущества в мае

Самыми популярными темами стали сверка расчетов по договорам аренды и купли-продажи нежилой недвижимости, предоставление жилья по договорам соцнайма и постановка на жилищный учет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. раз обратились в Москве за видеоконсультациями специалистов департамента городского имущества в мае. Об этом сообщил в пятницу министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"С начала 2023 года за видеоконсультациями специалистов департамента городского имущества пользователи портала mos.ru обратились свыше 8,4 тыс. раз. Из них более 5,1 тыс. записей было по жилищным вопросам и 3,3 тыс. - в сфере земельных отношений и нежилой недвижимости. Только в мае на консультации записались около 1,7 тыс. раз", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба ДГИ, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Сверка расчетов по договорам аренды и купли-продажи нежилой недвижимости, предоставление жилья по договорам соцнайма и постановка на жилищный учет стали самыми популярными темами, за которыми москвичи и представители бизнеса обращаются в виртуальную приемную по имущественно-земельным вопросам. Всего перечень тем насчитывает более 30 позиций. Чтобы получить информацию, необходимую для решения своего вопроса, человеку не нужно приходить на личный прием в органы власти. Получить консультацию профильного специалиста можно онлайн - на компьютере, смартфоне или планшете.

Запись на видеоконсультации по имущественно-земельным вопросам на портале mos.ru открывается за семь календарных дней до предполагаемой даты. Для записи пользователю необходимо авторизоваться на портале mos.ru. Затем в каталоге услуг нужно перейти в раздел "Документы", найти "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате", выбрать "Записаться на консультацию" и указать "Департамент городского имущества города Москвы". Далее на странице нужно отметить интересующую тему, подходящие дату и время приема. Подтверждение записи, и ссылка на онлайн-консультацию поступят в личный кабинет пользователя.

"Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сфере развивает департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Наибольший спектр услуг доступен горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru", - уточнили в пресс-службе.