Строительство пяти корпусов ЖК "Новое Внуково" завершили в Москве

По результатам комплексной итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии построенных 14-этажных монолитных зданий общей площадью более 70 тыс. кв. м утвержденному проекту

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группа "Самолет" завершила строительство пяти корпусов крупного жилого комплекса (ЖК) "Новое Внуково", расположенного в поселении Кокошкино в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Отмечается, что в числе построенных односекционные корпуса №7 и №8, двухсекционный корпус № 9 и трехсекционные корпуса № 6 и 10. "Девелопером масштабного проекта "Новое Внуково" на территории Новой Москвы является группа "Самолет". Жилой комплекс расположен в поселке Кокошкино - благоприятном с точки зрения экологии районе у берега реки Незнайка. По результатам комплексной итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии построенных 14-этажных монолитных зданий общей площадью более 70 тыс. кв. м утвержденному проекту, следующим этапом станет получение застройщиком разрешительной документации для их ввода в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба председателя комитета Игоря Войстратенко.

Всего в корпусах расположена 1 001 квартира с различными вариантами планировок от студий до четырехкомнатных. На подземном этаже находятся технические помещения и 355 индивидуальных кладовых для жильцов. Входные группы выполнены на уровне земли, а подъезды сделаны сквозными на две стороны - во двор и на улицу. Внутри вестибюлей доступны колясочные, зоны корреспонденции и просторные холлы с лифтами. В каждой секции установлено по две кабины грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.

"Конфигурация многоэтажек образует закрытые дворы без машин с благоустроенной придомовой территорией. Здесь оборудованы детские и спортивные площадки со специальным резиновым покрытием, выделены места для отдыха и установлены типовые малые архитектурные формы, высажены деревья, кустарники и цветники с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также уложен газон. Для автовладельцев будут доступны плоскостные парковки, организованные с уличной стороны каждого корпуса", - уточнили в пресс-службе.