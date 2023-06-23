В Москве за 12 лет освободили от самостроя почти 8,5 млн кв. м территории

Территории приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 17,6 тыс. объектов самовольного строительства ликвидированы, освобождено почти 8,5 млн кв. м территории в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За 12 лет на территории Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили почти 24 тыс. самостроев общей площадью более 11,5 млн кв. м. Уже ликвидировано свыше 17,6 тыс. незаконных построек. По результатам такой работы освобождено почти 8,5 млн кв. м территории - ее приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что для жителей района Чертаново Северное была обустроена зона для прогулок и отдыха с фестивальной площадкой "Московские сезоны". Ранее по адресу: Сумской проезд, владение 2Б незаконно размещался торговый центр, его демонтировали и установили павильон, где продают свежие фермерские продукты. Прилегающую территорию благоустроили, установили лавочки, фонари, проложили дорожки, провели озеленение, а для детей организовали детскую площадку.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, в СВАО вместо незаконного торгового павильона по адресу: улица Амундсена, дом 14А засеяли газон, а в Таганском районе появилась бесплатная автостоянка рядом с жилыми домами. Специалисты контрольного ведомства не только выявляют и пресекают самострой, но и проводят профилактическую работу. Рассказывают пользователям и собственникам объектов недвижимости, как действовать в рамках правового поля и не допускать нарушений земельно-имущественного законодательства.

"Информационно-разъяснительные работы для бизнес-сообщества проводятся с 2019 года. За этот период провели более 62 тыс. мероприятий: индивидуальных бесплатных консультаций, вебинаров, стратегических сессий и круглых столов. К обсуждению смежных вопросов привлекаются специалисты и эксперты профильных ведомств", - уточнили в пресс-службе.