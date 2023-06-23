В центре Москвы завершили монолитные работы офисного здания "Stone Курская"

Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строители завершили монолитные работы офисного здания "Stone Курская", расположенного в Таганском районе в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Завершены монолитные работы офисного здания "Stone Курская" в Таганском районе. В конце следующего года девелопер планирует закончить строительство объекта по адресу: Костомаровский пер., вл. 11, стр. 1 - Центральный административный округ. <...> На объекте ведутся кладочные работы и отделка технических помещений. В ближайшее время застройщик планирует приступить к кровельным и фасадным работам", - говорится в сообщении.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, бизнес-центр строит компания Stone Hedge, он возводится высокими темпами - 10 наземных этажей здания возведены за 4,5 месяца. Офисное здание площадью 15,6 тыс. кв. м предполагает размещение одной компании-резидента.

"Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест в сложившемся районе, где активно развита жилая застройка и инфраструктурная среда с арт-кластером. Удобная транспортная доступность и центральное расположение объекта соответствует планам по развитию комфортной городской среды, где в рамках одного района выстраивается сбалансированная инфраструктура для работы и жизни москвичей", - цитирует Пятову пресс-служба.