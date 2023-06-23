В Москве демонтировали более 1,5 тыс. кв. м самостроя

Земельный участок планируют задействовать для дальнейшей реализации инвестиционных программ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Участок земли в Москве освободили от более чем 1,5 тыс. кв. м самостроя, его задействуют для реализации инвестиционных программ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"В Зеленограде земельный участок, освобожденный от более чем 1,5 тыс. кв. м самостроя, планируется задействовать для дальнейшей реализации инвестиционных программ. <…> Объекты общей площадью 1,5 тыс. кв. м на технический и кадастровый учет не поставлены, имущественными правами не обременены", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, постройки находились в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатировались. Сейчас они демонтированы.

Отмечается, что на территории промзоны "Алабушево" по адресу: город Зеленоград, проезд № 5371 Госинспекция по недвижимости выявила три одноэтажных кирпичных строения бывшей складской базы.