Более 26 млн кв. м жилья построили при участии ДОМ.РФ за 15 лет

В госкорпорации сообщили, что только в январе - мае при участии ДОМ.РФ ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 26 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в России с 2008 года при участии группы ДОМ.РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.

"На участках, переданных Институтом развития застройщикам, построено 17 млн кв. м, еще 4 млн кв. м - на землях, переданных регионам, еще 5,3 млн кв. м - с использованием проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Всего с 2008 года в оборот вовлечено 46 тыс. га", - говорится в сообщении.

Также в документе отмечено, что только в январе - мае 2023 года при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья. Лидеры 2023 года: Москва (268,9 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (234 тыс. кв. м), Тюменская область (161,8 тыс. кв. м), Краснодарский край (159 тыс. кв. м) и Республика Татарстан (154,9 тыс. кв. м).

"Используемый нами закон о комплексном развитии территорий (КРТ) позволяет выстраивать партнерские отношения между участниками рынка жилищного строительства. Он упрощает прохождение градостроительных процедур", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов на конференции "Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ" в Тюмени. По его словам, специалисты ДОМ.РФ проводят первоначальную подготовку участков под застройку, берут на себя согласования с местными властями, прорабатывают функциональное назначение объектов, предлагают варианты финансовой поддержки инвесторов. Все это, по мнению спикера, способствует снижению издержек и сокращению сроков запуска проектов, а в конечном итоге - появлению комфортного жилья с благоустройством и необходимой инфраструктурой.

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время на Урале и в Сибири согласована реализация 22 проектов КРТ в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях на участках общей площадью 1 651 га с градостроительным потенциалом более 4 млн кв. м жилья. Из них реализуются семь проектов (в Красноярском крае, Иркутской области, Тюменской области, Челябинской области) на участках общей площадью 167 га с градостроительным потенциалом 0,67 млн кв. м жилья.

Всего на участках от ДОМ.РФ уже реализуется 21 проект КРТ в 17 регионах под строительство около 2,6 млн кв. м жилья. В отношении 65 проектов в 32 субъектах РФ с градпотенциалом 12,6 млн кв. м жилья получены необходимые согласования высших органов исполнительной власти регионов.