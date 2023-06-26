Челябинск стал лидером по росту стоимости квартир на вторичном рынке РФ

Наибольшее падение цен на квартиры на вторичном рынке зафиксировали в Калининграде

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска с июня 2022-го по июнь 2023 года выросла на 29% и достигла 3,6 млн рублей. Город стал лидером России по этому показателю, средняя стоимость жилья на вторичке по стране составила 4,5 млн рублей, говорится в исследовании "Авито недвижимости", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли в 27 из 33 городов, попавших в исследование "Авито недвижимости". Самый заметный рост в Челябинске (+29%), Кирове (+23%), Волгограде (+17%) и Иркутске (+15%). В Екатеринбурге стоимость объектов увеличилась на 11%", - говорится в исследовании с уточнением, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска по итогам первых трех недель июня 2023 года составила 3,6 млн рублей.

Наибольшее падение цен на квартиры на вторичном рынке зафиксировали Калининграде (-13%), Севастополе (-8%), Сочи (-7%) и Санкт-Петербурге (-4%), добавили в "Авито недвижимости". Средняя цена в Москве составляет 13,7 млн рублей, в Сочи - 10 млн рублей, в Санкт-Петербурге - 8,3 млн рублей. "Из 33 городов, попавших в исследование "Авито недвижимости", дешевле всего вторичное жилье в Ижевске (3,4 млн рублей), Ульяновске (3,4 млн рублей) и Кирове (3,5 млн рублей)", - указывается в сообщении.

В рамках исследования аналитики изучили динамику вторичного рынка жилья в России, сравнив первые три недели июня 2022 и 2023 годов. В "Авито недвижимости" пояснили, что сравнения показателей за год и за месяц самые показательные "в моменте" с точки зрения динамики, а данные за три недели июня - самые свежие и репрезентативные.

Так, в 2023 году спрос на объекты по сравнению с показателями годовой давности в среднем увеличился на 26%, причем, по данным исследования, на квартиры небольшого формата он рос быстрее. В частности, интерес к студиям на платформе за год повысился на 34%, к однокомнатным квартирам - на 30%, к двухкомнатным - на 24%, а трехкомнатным - на 20%.

Спрос на объекты вторичного рынка недвижимости в России растет быстрее, чем предложение как в годовом, так и в месячном выражении, отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Хахулин. "Если предложение выросло на 13% за год и на 1% за месяц, то спрос - на 26% и 4% соответственно. Это подтверждает, что внимание рынка переключилось на вторичку, и сейчас потребители отдают ей большее предпочтение", - заключил он.