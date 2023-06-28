28 июня, 04:06

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры более 350 дольщиков получили жилье

Дом на улице Галущака в Заельцовском районе ввели в эксплуатацию

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Долгострой в Заельцовском районе Новосибирска, в который вложились 353 дольщика более 10 лет назад, введен в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В результате прокурорского вмешательства проблемный объект долевого строительства введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Разрешение на строительство дома на улице Галущака, 15 было выдано в 2011 году, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В его строительство вложились 353 дольщика, права которых удалось восстановить лишь в текущем году - объект достроили под надзором прокуратуры.

Ранее глава Минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал ТАСС, что власти Новосибирской области планируют к 2024 году предоставить жилье или компенсации всем обманутым дольщикам, зарегистрированным в региональном реестре проблемных объектов. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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