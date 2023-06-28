В Новой Москве ввели в эксплуатацию пять корпусов ЖК "Новое Внуково"

Девелопером проекта выступает группа "Самолет"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пять корпусов первой очереди жилого комплекса (ЖК) "Новое Внуково" ввели в эксплуатацию в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа столицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Новой Москве введены в эксплуатацию пять корпусов первой очереди ЖК "Новое Внуково". Сданные корпуса № 6-10 расположены в поселении Кокошкино вблизи деревни Санино", - говорится в сообщении.

Девелопером проекта выступает группа "Самолет". Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, новые дома рассчитаны на 1 001 квартиру общей площадью почти 43,5 тыс. кв. м. "На первых этажах откроются магазины, кафе и различные сервисы. Суммарная площадь коммерческих помещений составила более 3,6 тыс. кв. м. Ранее в комплексе уже были сданы первые пять корпусов почти на 1 тыс. квартир. Сейчас возводятся корпуса следующих очередей", - цитирует ее пресс-служба.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что все монолитные корпуса возводятся не выше 14 этажей, помимо жилья создается собственная социальная и коммерческая инфраструктура. "Застройщик успешно завершил очередной этап строительства и получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после того, как по результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии пяти корпусов проектной документации", - приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что во всех квартирах выполнена отделка и установлено сантехническое оборудование. Для хранения сезонных или крупногабаритных вещей на подземном уровне зданий есть кладовые. Во дворе на огороженной и закрытой для проезда автомобилей территории сделали детские и спортивные площадки, места для отдыха и лужайки, где можно проводить пикники или другие мероприятия.

В ЖК "Новое Внуково" появятся две школы на 2,2 тыс. мест, четыре детских сада на 1,1 тыс. мест и поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 650 посещений в смену. "Ввести первый детский сад на 350 мест в эксплуатацию планируется в 2023 году. Ввод первой школы для 1,1 тыс. учеников в эксплуатацию запланирован на следующий год. Все социальные объекты девелопер планирует передать городу", - уточнила Пятова.