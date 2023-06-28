Воробьев: дольщики ЖК "Пушкарь" в Подмосковье получат ключи от квартир в августе

Готовность трех многоквартирных домов ЖК составляет 98%, отметил губернатор Московской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участники долевого строительства жилого комплекса "Пушкарь" в городском округе Пушкино смогут получить ключи от квартир в августе этого года. Готовность трех многоквартирных домов ЖК составляет 98%, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Я приехал сюда для того, чтобы убедиться, что у нас все готово к сдаче. Мы можем рассчитывать, что в августе люди начнут получать ключи. Так что эта печальная история, которая нам досталась в наследство, заканчивается. Вы знаете, что президенту РФ я докладывал, что к концу этого года у нас в Подмосковье обманутых дольщиков не будет. Большие ресурсы для этого предусматриваем. Самое главное, чтобы наш региональный Фонд, который достраивает этот ЖК, справился, чтобы все было сделано по уму", - сказал Воробьев по итогам посещения округа, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе добавили, что готовность трех многоквартирных домов, входящих в состав ЖК, составляет 98%. Дольщики ждут ключи от своих квартир с 2018 года. Изначально застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом, в результате чего права на дострой были переданы Фонду защиты прав дольщиков Московской области.

Поясняется, что в настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Сдать объекты планируется уже в августе - ключи получат почти 300 участников долевого строительства.