В Москве на неэффективно используемом участке построят 62,6 тыс. кв. м жилья

В результате реорганизации территории в районе Солнцево появится 260 новых рабочих мест

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок на Наро-Фоминской улице в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий, там построят 62,6 тыс. кв. м жилья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Еще одну неэффективно используемую территорию на западе столицы ждет комплексное развитие. Здесь предусмотрено строительство 62,6 тыс. кв. м жилой недвижимости. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 99 млн рублей. В результате реорганизации территории в районе Солнцево появится 260 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участок расположен между улицей Наро-Фоминская и Боровским шоссе. В пешей доступности находятся станция метро "Солнцево" и станция Киевского направления Московской железной дороги Солнечная. Реорганизацию участка смогут провести правообладатели территории, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"Проект предусматривает возведение жилых объектов на месте неиспользуемых заброшенных зданий. Для реализации программы реновации 11,8 тыс. кв. м жилья будет построено и передано городу. Кроме того, на территории проведут работы по озеленению, обустройству спортивных, детских и хозяйственных площадок, а также зон отдыха", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий реализуется с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.