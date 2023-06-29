На юго-востоке Москвы горожане начали переезд в новостройку по программе реновации

С 30 июня на первом этаже этого дома начнется прием граждан сотрудниками Центра информирования по переселению

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жители дома на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки в Москве начали переселение в рамках программы реновации в новый монолитный дом общей площадью более 17 тыс. кв. м, сообщила в четверг пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"Новый монолитный дом общей площадью более 17 тыс. кв. м состоит из двух секций. В нем 150 квартир: 30 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Жители из старого дома на Волгоградском проспекте (№ 155, корпус 1) получат современные квартиры с улучшенной внутренней отделкой, полностью соответствующей стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - приводятся слова руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

В сообщении отмечается, что с 30 июня на первом этаже этого дома начнется прием граждан сотрудниками Центра информирования по переселению, которые окажут новоселам все необходимые консультации по переезду и помогут оформить документы на квартиру.

"Департамент городского имущества направил 100 семьям, начинающим переезд, письма с предложениями равнозначных квартир. Ранее в районе Кузьминки к переселению приступили уже более 4,4 тыс. жителей из 22 старых домов. Свыше 4,1 тыс. из них уже стали правообладателями новых квартир, остальные жильцы находятся в процессе оформления документов. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться электронным сервисом "Запись на осмотр квартиры" и выбрать удобные для осмотра дату и время", - приводит пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

Район Кузьминки входит в число лидирующих по количеству переданных под заселение новостроек в рамках программы реновации (13 домов), всего подобрано 19 "стартовых" площадок мощностью 214,9 тыс. кв. м. Первый этап программы, который завершится к концу 2024 года, выполнен более чем на 50%: из 34 старых домов, подлежащих расселению, 18 начали расселяться или полностью расселены. Всего в этом районе в программу реновации вошло 287 жилых домов общей жилой площадью более 1 млн кв. м, новые квартиры получат свыше 64 тыс. горожан.