В Думу внесут законопроект об одновременной сдаче застройщиком школ и домов

Член фракции "Новые люди" Олег Леонов отметил, что люди покупают квартиры, но рядом с домами нет необходимой инфраструктуры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект об обязанности застройщиков сдавать школы, детские сады и другую социальную инфраструктуру одновременно с жилыми корпусами. Об этом заявил журналистам в четверг член фракции Олег Леонов.

"Фракция "Новые люди" сегодня внесет законопроект об обязанности застройщиков сдавать объекты социальной инфраструктуры, а именно школы, поликлиники, транспортные объекты, одновременно с жилой застройкой", - сказал депутат.

По его словам, люди покупают квартиры, но рядом с домами нет необходимой инфраструктуры. "Дальше годами люди вынуждены водить детей в школы в соседние районы, водить детей в переполненные поликлиники, потому что нагрузка на них кратно увеличивается, и вместо райских условий люди получают массу неудобств и страданий", - отметил Леонов.