29 июня, 10:30

"Новые люди" внесли в Думу проект об одновременном вводе в строй жилья и инфраструктуры

Член фракции Олег Леонов сообщил, что люди покупают квартиры, но рядом с домами зачастую нет необходимой инфраструктуры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об обязанности застройщиков сдавать объекты инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, не позднее, чем жилые дома. Документ размещен в думской базе данных.

"Законопроектом предлагается закрепить в Градостроительном кодексе РФ, что срок строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства не может превышать сроки строительства жилых помещений", - говорится в пояснительной записке.

В ходе пресс-подхода член фракции Олег Леонов отметил, что люди покупают квартиры, но рядом с домами зачастую нет необходимой инфраструктуры. "Дальше годами люди вынуждены водить детей в школы в соседние районы, водить детей в переполненные поликлиники, потому что нагрузка на них кратно увеличивается, вместо райских условий люди получают массу неудобств и страданий", - добавил депутат. 

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