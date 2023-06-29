На северо-западе Москвы передали под заселение пятую новостройку в рамках реновации

Почти 400 жителей переедут в новые комфортные квартиры из старых домов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пятая новостройка в московском районе Хорошево-Мневники передана под заселение в рамках программы реновации. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы передана под заселение пятая новостройка, построенная по программе реновации. Почти 400 жителей переедут в новые комфортные квартиры из старых домов, расположенных по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 6, корпуса 2 и 3", - говорится в сообщении.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что в новостройке по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 6Б на первом этаже с 29 июня начнет работу Центр информирования по переселению, в котором можно получить бесплатные консультации по переезду и оформить документы на квартиру.

"В настоящее время специалистами департамента городского имущества подготовлены предложения равнозначных квартир для 154 семей из двух старых домов в районе Хорошево-Мневники. Всего же с начала действия программы реновации в этом районе 773 семьи уже определились с выбором квартир, а 770 из них стали правообладателями нового жилья", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, участники программы реновации могут воспользоваться электронным помощником - суперсервисом на портале mos.ru. Сервис позволяет реже посещать центры информирования и получать услуги онлайн. С его помощью москвичи с полной учетной записью могут записаться на осмотр квартиры, подписание договора, а также загрузить необходимые документы.