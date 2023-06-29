В Москве здание бизнес-центра освободили от незаконной пристройки

Объект не состоял на государственном кадастровом и техническом учетах, право собственности на него не зарегистрировано

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконную пристройку к бизнес-центру в районе Соколиная Гора в Москве, ее ликвидировали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Как уточнил начальник ведомства Иван Бобров, в Восточном административном округе по адресу: Медовый переулок, владение 5, строение 1 находится бизнес-центр. Пристройка площадью 38 кв. м примыкала к одному из помещений здания на уровне цокольного этажа. Она использовалась как вспомогательное помещение. Специалисты ведомства установили, что земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на возведение пристройки и акт ввода в эксплуатацию не оформлялись.

"Объект не состоял на государственном кадастровом и техническом учетах, право собственности на него не зарегистрировано. Сейчас пристройка демонтирована собственником помещения", - сказал Бобров.