В Головинском районе Москвы передали под заселение новостройку по реновации

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что ранее в Головинском районе к переселению приступили уже более 2,5 тыс. жителей из восьми старых домов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Восьмая новостройка в Головинском районе Москвы передана под заселение по программе реновации, сообщила в пятницу пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"На севере столицы в Головинском районе 30 июня началось заселение новостройки по адресу: улица Пулковская, дом 3. Это уже восьмой новый дом, переданный под заселение по программе реновации. <...> Всего в Головинском районе предстоит расселить 137 домов и предоставить новое жилье 32,3 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, жилье в новостройке получат жители из старого дома по адресу: Ленинградское шоссе, д. 62, корп. 2. "Это дом, включенный во второй этап программы реновации, который пройдет в 2025-2028 году. Благодаря передаче под заселение новостройки на Пулковской их сроки переселения были приближены", - цитирует его пресс-служба.

Специалисты департамента направили 180 жителям из 80 семей дома на Ленинградском шоссе письма с предложениями равнозначных квартир. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, ранее в Головинском районе к переселению приступили уже более 2,5 тыс. жителей из восьми старых домов. "Свыше 2,2 тыс. из них уже стали правообладателями новых квартир, остальные находятся в процессе оформления документов", - приводятся в сообщении его слова.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.