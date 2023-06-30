В Москве в III квартале пройдет 39 семинаров по онлайн-госуслугам в строительстве

На семинарах специалисты подробно разбирают порядок получения той или иной госуслуги, которые доступны в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы с июля по сентябрь включительно проведут для застройщиков 39 онлайн-семинаров об электронных госуслугах в сфере строительства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"Для застройщиков и специалистов строительной отрасли в III квартале 2023 года пройдет 39 онлайн-семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства. <...> Стройкомплексом с начала года проведено более 80 таких встреч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на семинарах специалисты столичного департамента строительства, Москомархитектуры, Мосгосстройнадзора, Москомэкспертизы, Москомстройинвеста и объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) подробно разбирают порядок получения той или иной госуслуги, которые доступны в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве перевод госуслуг в электронный вид ведется с 2012 года и все основные процессы в строительстве переведены в онлайн-формат. Также с 2018 года в электронный вид переведены услуги ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, портал mos.ru стал единой точкой входа для получения услуг в сфере стройки как государственных, так и услуг ресурсоснабжающих организаций", - цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.