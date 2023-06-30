В Москве применят технологию up-down для реконструкции особняка в Басманном районе

Технология up-down позволяет строить одновременно надземные и подземные этажи здания

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты применят технологию up-down, которая позволяет проводить работы сразу на нескольких уровнях здания, при реконструкции исторического особняка в Басманном районе Москвы. Это позволит сократить сроки строительства на полтора года, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Басманном районе идет реконструкция исторического особняка 1915 года постройки. На сегодняшний день это одно из немногих в Москве историческое здание, при реконструкции которого применяется технология up-down. Она позволяет строить одновременно надземные и подземные этажи здания", - говорится в сообщении.

Объект расположен в Центральном административном округе Москвы по адресу: Потаповский переулок, дом 5, стр. 4. "Реконструкцией здания занимается девелопер Sminex-Интеко, который планирует дать особняку новую жизнь, сделав его жилым домом. Закончить реализацию проекта "Чистые пруды" застройщик планирует во втором квартале 2025 года. <...> Сейчас на площадке началось возведение этажей по технологии up-down - одновременно ведутся работы в трехуровневом подземном паркинге и с надземными этажами. Благодаря этому сроки строительства сокращаются на полтора года", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она добавила, что современная технология не только сократит сроки строительства, но и сохранит исторические стены особняка начала XX века. По данным комитета, в "Чистых прудах" будет 34 квартиры, четыре из них с террасами и каминами. В доме запроектированы просторное лобби, двор-сад, общественную гостиную с камином, фитнес-зал и детские игровые пространства.