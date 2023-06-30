В Москве под заселение по реновации передали первую новостройку в Донском районе

Министр правительства города, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на первом этаже дома начнет работу центр информирования по переселению

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Донской район стал девятым в Южном административном округе Москвы, где началось переселение по программе реновации, там передали первую новостройку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в пятницу.

"На первом этаже новостройки начнет работу центр информирования по переселению. Москвичи смогут получить там необходимые консультации и помощь в оформлении документов. <…> Сотрудниками департамента городского имущества 27 июня были осмотрены и приняты без замечаний квартиры в этой новостройке. Уже подготовлены письма с предложениями равнозначных квартир 218 семьям из двух старых домов на Севастопольском проспекте", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, в районе Донской в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве подлежат расселению 25 жилых домов, из которых один трехэтажный, один четырехэтажный и 23 пятиэтажных. Всего в указанных домах проживает 4,9 тыс. человек

В целях организации "волнового" переселения жителей по программе реновации в районе Донской подобраны три стартовые площадки: две новостройки введены и заселяются, еще один дом проектируется.

В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда, в которую вошло 5 175 домов первого периода индустриального домостроения. С момента реализации программы уже переселено свыше 100 тыс. жителей.