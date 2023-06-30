В Красногорске построят школу на 1,1 тыс. мест

В школе будет три этажа и свыше 40 универсальных и специализированных классов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест, появится в жилом комплексе "Квартал Строгино" в Красногорске. Девелопер получил разрешение на строительные работы, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области в пятницу.

"Образовательное учреждение для 1,1 тыс. учащихся построят в жилом комплексе "Квартал Строгино" городского округа Красногорск. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области. Девелопер группа "Самолет" возведет школу в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что школа будет иметь три этажа, в ней появятся свыше 40 универсальных и специализированных классов, а также помещения для пребывания учеников в группах продленного дня. Также будут предусмотрены кабинеты для занятий естественными науками и информатикой, иностранными языками и музыкой. На втором этаже школы обустроят библиотеку для начальных классов с читальным залом, а для учеников средней и старшей школ создадут библиотечный центр с читальным залом, медиатекой и центром детских инициатив.

Кроме того, для занятий физкультурой на втором этаже оборудуют два зала с раздевалками и душевыми. Актовый зал будущей школы будет насчитывать 600 мест, также здесь появятся костюмерные, акустические и инвентарные комнаты. Обеденная зона расположится в просторной столовой.

Отмечается, что новый объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, одновременно с жилыми домами первых двух очередей и детским садом на 300 мест.