Хуснуллин поручил создать программу строительства и ремонта школ новых регионов

Она будет рассчитана до 2026 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил сформировать программу строительства и ремонта школ в новых регионах России до 2026 года. Об этом сообщила в пятницу по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию пресс-служба кабмина.

"Отдельно члены президиума правкомиссии остановились на вопросе строительства и капитального ремонта школ по поручению президента России Владимира Путина. <…> Вице-премьер также поручил сформировать аналогичную программу по строительству и ремонту школ в четырех новых регионах до 2026 года", - говорится в сообщении.

Хуснуллин отметил, что в школах новых регионов необходимо активно проводить капитальный ремонт, так как до начала нового учебного года осталось два месяца.

Программа капитального ремонта школьных зданий реализуется в РФ по поручению президента Владимира Путина. Она рассчитана на пятилетний срок (2022-2026 годы) и охватывает не менее 7,3 тыс. зданий за весь период, из которых не менее 3 тыс. должны быть отремонтированы до конца 2023 года.