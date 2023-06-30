В РФ могут увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть этот вопрос

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшейся 26 мая 2023 года.

"Рассмотреть вопросы о возможности увеличения в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения семьями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) жилых помещений общей площадью более 60 кв. м - до 9 млн. рублей, общей площадью более 80 кв. м - до 12 млн. рублей", - говорится в перечне поручений. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.