Модернизацию "ливневок" могут включить в новый этап нацпроекта "Экология"

Замглавы Минстроя Алексей Ересько отметил, что регионы в настоящий момент проводят инвентаризацию стоков

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Модернизацию и строительство новых сетей ливневого стока в городах могут включить в новый проект нацпроекта "Экология". Минстрой РФ и Минприроды РФ в настоящий момент обсуждают такую возможность, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, отвечая на вопрос ТАСС.

"В рамках национальной программы "Экология", которую курируют вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и Минприроды, запускается новая программа с 2025 года. <…> Нынешним проектом не предусмотрены работы по строительству очистных сооружений ливневых стоков. Мы сейчас с Минприроды совместно прорабатываем вопрос, чтобы в новую программу можно было включать и эти объекты", - сказал он.

Ересько напомнил, что сейчас очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков модернизируются и строятся по программе "Оздоровление Волги". Ливневые стоки она не затрагивает. Между тем проблема плохой работы ливневых канализаций, по его словам, актуальна для многих крупных городов, в том числе тех, кто не относится к акватории Волги, например - Сочи.

Замминистра добавил, что регионы в настоящий момент проводят инвентаризацию стоков: разбираются, какие являются санкционированными, какие - несанкционированными, ливневыми или хозяйственно-бытовыми. Когда статистика будет собрана, правительство РФ решит, будет ли включаться в новую программу система ливневой канализации. В какую именно программу ее могут внести, Ересько не уточнил.

Ранее Минстрой РФ в ответе на запрос ТАСС назвал модернизацию системы ливневого водоотведения в регионах России одной из первоочередных задач федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства РФ. Министерство предлагало обязать субъекты России провести полную ревизию систем ливневой канализации на своих территориях в 2023-2026 годах, создать проекты их развития и в 2024-2030 построить новые или модернизировать существующие объекты в рамках федеральной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры".