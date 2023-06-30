Путин поручил рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул на время декрета

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос предоставления ипотечных каникул гражданам, находящимся в декретном отпуске, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшейся 26 мая 2023 года.

"Рассмотреть вопросы о предоставлении заемщику - родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление "кредитных каникул") на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в одном из пунктов перечня поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.