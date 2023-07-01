На востоке Москвы около 6,5 тыс. человек получили квартиры по программе реновации

Речь идет о районах Ивановское, а также Восточное и Северное Измайлово

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 6,5 тыс. жителей на востоке Москвы обживают новые квартиры или находятся на стадии заселения по программе реновации, речь идет о районах Ивановское, а также Восточное и Северное Измайлово. Об этом в субботу в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Три сложившихся района с богатой историей, в которых проживает 285 тыс. горожан. <...> Новые комфортные квартиры обживают или находятся на стадии заселения 6,5 тыс. жителей Ивановского, Восточного и Северного Измайлова. В общей сложности предстоит расселить 253 дома, в которых проживает более 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние годы в этих районах было построено восемь детских садов на 1 570 дополнительных мест.

"Ведется модернизация амбулаторного звена. Комплексная реконструкция выполнена в филиале № 3 поликлиники № 175 (ул. Молостовых, д.7А). <...> До конца года планируется обновить еще три здания. Это филиалы № 1 (Щелковское ш., д. 82, к.2) и № 4 (ул. Челябинская, д.16, к.1) детской поликлиники № 122, а также филиал № 2 поликлиники № 191 (Сиреневый б-р, д.71А)", - перечислил мэр.

Для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры для жителей, проживающих на востоке столицы, открыт основной участок Московского скоростного диаметра. Отмечается, что благодаря новой магистрали время на дорогу по некоторым направлениям уменьшилось на 25-50%.