Пострадавшие при пожаре в Сосьве на Урале получили новые дома

В правительстве Свердловской области также сообщили, что помогут им с благоустройством участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Жители поселка Сосьва на Урале, лишившиеся жилья из-за масштабного природного пожара, получили ключи от первых коттеджей, возведенных федеральным строительным холдингом "Группа ЛСР". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Свердловской области.

"По поручению губернатора здесь возводятся индивидуальные дома и многоквартирный дом для погорельцев. Возведение индивидуальных домов идет с опережением - досрочно завершено строительство первых трех домов площадью 54 кв. м", - говорится в сообщении.

Дома были возведены всего за полтора месяца, сообщили ТАСС в компании. Ключи первым трем семьям вручил в субботу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В сообщении также указано, что сосьвинцам, получившим ключи от индивидуальных домов, в перспективе помогут и с благоустройством участков. В частности, по решению главы региона людям выделят плодородный грунт для обустройства территории.

Технология строительства позволяет возводить дома в максимально короткие сроки, отметил в ходе церемонии вручения ключей Владимир Крицкий, генеральный директор компании "ЛСР. Недвижимость - Урал". "Готовые железобетонные изделия с собственного завода компании привозятся на стройплощадку, где собираются при любых погодных условиях. В коттеджах высокая пожаробезопасность: плиты и утеплитель сделаны из негорючих материалов", - сказал Крицкий.

Все сданные коттеджи имеют площадь 54 кв. м и передаются жильцам с полной чистовой отделкой: на полу уложен линолеум, установлены межкомнатные двери и наклеены обои под покраску. Также в коттеджах установлена сантехника, котел отопления и электрическая плита. У каждого коттеджа предусмотрено летнее помещение на втором этаже в виде мансарды площадью 30 кв. м.

Всего "Группой ЛСР" будет построено 34 дома в поселке. Коттеджи будут передаваться жителям по мере готовности. На сегодняшний день смонтированы коробки 29 домов, на 9 из них ведется монтаж кровель, на 4 - фасадные работы. До 1 октября 2023 года все работы будут завершены.

О пожаре

В конце апреля в свердловских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.

Помимо нового жилья в Сосьве уральцы, потерявшие крышу над головой, могут выбрать вариант, предполагающий выдачу сертификата, позволяющего приобрести недвижимость в любой точке Свердловской области. По данным администрации Сосьвы, единовременную выплату выбрали 57 семей. Выдано 27 жилищных сертификатов.