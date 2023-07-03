В Москве на торги выставят четыре коммерческих помещения

Общая площадь объектов составит почти 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Четыре помещения для развития бизнеса на западе Москвы выставят на торги, объекты находятся в Можайском районе, Кунцево и Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В третьем квартале предприниматели смогут приобрести у города четыре коммерческих помещения на западе Москвы общей площадью почти 1 тыс. кв. м. Вся недвижимость находится на первых этажах многоквартирных домов в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой. Новые владельцы смогут использовать объекты по своему усмотрению, например, для открытия магазинов, кафе и мастерских", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

Отмечается, что свободное помещение с витринами и высокими потолками площадью 460,2 кв. м расположено в доме на первой линии улицы Багрицкого в Можайском районе. Два объекта общей площадью 296,2 кв. м с отдельными входами и большими окнами находятся в домах 24 и 28 на улице Академика Павлова. Витринные окна есть и в нежилом помещении площадью 238,8 кв. м на цокольном этаже дома 55 на улице Мосфильмовской.

Выставляемая на торги недвижимость находится в шаговой доступности от станций метро "Кунцевская", "Молодежная" и "Раменки", уточнили в пресс-службе.